Movimento 5 Stelle, Currò nominato Facilitatore per la Lombardia

Il deputato dei 5Stelle Giovanni Currò è stato nominato Facilitatore responsabile per le Relazioni Esterne della Lombardia, all’esito delle votazioni effettuate sulla piattaforma Rousseau. “Con orgoglio sarò parte attiva dell’organizzazione nazionale del Movimento 5 Stelle, – ha commentato Currò – e mi occuperò delle Relazioni Esterne in Lombardia. Programmeremo tutti insieme i prossimi 10 anni per il rinnovamento del nostro sogno. Un impegno arduo da portare avanti, ma che è già iniziato con esempi di buone pratiche come Spazio 5 Stelle Como”.

