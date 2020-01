Solidarietà, un premio regionale all’Associazione Silvia

Riconoscimento regionale per l’associazione comasca Silvia Onlus, che si è aggiudicata due dei premi della terza edizione di #MaiSoli, il concorso dedicato da regione Lombardia alle associazioni di volontariato che operano in ambito sanitario e sociosanitario. L’associazione è stata premiata per la categoria “Con i bambini” e ha ricevuto anche il “Premio Speciale”.

L’associazione Silvia, presieduta da Lidia Salice, è nata a fine 2010 nel ricordo di Silvia, una ragazza speciale che conoscendo le difficoltà e il disagio della permanenza in ospedale, ha voluto offrire ai piccoli degenti delle strutture sanitarie il dono più bello: il sorriso. Ed è intorno a questo dono che ruotano le attività dell’associazione.

© Riproduzione riservata