Coronavirus cinese, la task force regionale: 3 laboratori e 17 reparti

La Lombardia predispone una squadra per affrontare il Coronavirus cinese

“La task force per riconoscere e affrontare eventuali casi di Coronavirus in Lombardia è al completo – spiega Giulio Gallera, assessore regionale al Welfare – con tre laboratori dove trasmettere i campioni da analizzare e diciassette reparti di malattie infettive di riferimento. Abbiamo nelle scorse ore emanato alcune indicazioni procedurali importanti per i medici di base e per gli specialisti ospedalieri, in costante raccordo con il Ministero della Salute”

È fondamentale, continua la Regione, prestare attenzione ai tempi di riferimento dei viaggi e alle frequentazioni a rischio di contagio prendendo in considerazione gli ultimi 14 giorni dalla comparsa dei sintomi.

“I medici per i pazienti che rientrano nella definizione di caso sospetto – aggiunge l’assessore – devono segnalare il caso all’ATS di competenza e attraverso procedure informatiche specifiche, gestendo il paziente in stretto raccordo con i referenti delle malattie infettive“.

I laboratori di riferimento regionali indicati per la ricezione dei campioni biologici – Università di Milano, San Matteo e Sacco – provvedono a raccordarsi con il laboratorio dell’Istituto Superiore di Sanità e a informare l’Unità Operativa Prevenzione di Regione Lombardia e la struttura di ricovero del paziente. La rete delle malattie infettive ospedaliere della Regione Lombardia è composta da sedici referenti, tra i quali il dottor Luigi Pusterla, direttore del reparto di Malattie Infettive dell’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia.

