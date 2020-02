Lunedì sera Bobo Craxi ospite al Dariosauro

Lunedì Bobo Craxi sarà in città. Il figlio dell’ex presidente del consiglio Bettino Craxi prenderà parte, in qualità di ospite d’eccezione, a un incontro organizzato dal circolo culturale europeo Willy Brandt, in via Aristide Bari 8, alle ore 18, dal titolo “Decisioni e processo politico del Governo Craxi (I e II – 1983-1987)”. Dialogheranno con Bobo Craxi il segretario provinciale del Pci dell’epoca (Gianstefano Buzzi), il sindaco socialista di Como dell’epoca (Sergio Simone) e il dirigente nazionale sindacale del tempo (Giuseppe Doria).

A seguire Bobo Craxi sarà ospite su Espansione Tv (tasto 19 del digitale terrestre) della trasmissione Il Dariosauro, settimanale di attualità politica condotto dal giornalista del Corriere di Como Dario Campione. Per intervenire è possibile telefonare allo 031/3300655 o via whatsapp al 335/7084396.

