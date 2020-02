Arezzo-Como, azzurri domani in trasferta in Toscana. Fischio d’inizio alle 17.30

Trasferta in Toscana per il Como di mister Banchini, impegnato domani pomeriggio sul campo dell’Arezzo.

Squadra non facile da affrontare, soprattutto fuori casa: fino ad ora, infatti, l’unica formazione ad aver espugnato lo stadio Città di Arezzo è stata il Monza, leader del campionato.

Sulla carta, Como e Arezzo sono due squadre di livello simile: centro classifica, entrambe, un punto in più per i toscani. Stesso numero di vittorie (sette a testa), una sconfitta in più per gli azzurri.

L’Arezzo è reduce da tre risultati positivi, due pari e una vittoria, mentre il Como ha perso settimana scorsa in casa contro la Pistoiese.

“Il nostro avversario di domenica è una squadra che ha trovato la sua identità – dice mister Banchini – ha cambiato modo di giocare in difesa e si trova in un buono stato di forma. Dobbiamo incanalare la delusione di settimana scorsa per costruire qualcosa di positivo. Il nostro obiettivo rimane quello di migliorarci partita dopo partita. A volte capita di non fare un percorso lineare, sicuramente con la Pistoiese abbiamo commesso degli errori, sarà fondamentale evitare di farlo ancora e reagire meglio alle situazioni”. All’andata, al Sinigaglia, Como-Arezzo era finita zero a zero.

Fischio d’inizio domani alle 17.30.

