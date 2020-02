Etv, questa sera torna il dibattito politico a Nessun Dorma

Torna la politica negli studi di Nessun Dorma, il talk show di Etv in onda ogni venerdì alle 21.20.

Dopo gli approfondimenti dedicati al Coronavirus cinese questa sera confronto politico in tv. Tra gli ospiti presenti in trasmissione ci saranno Paolo Ferrero, ex segretario nazionale di Rifondazione Comunista ed ex ministro, attuale vicepresidente del partito della Sinistra Europea e in collegamento in diretta da Milano la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni.

Come sempre, linee aperte (telefoni e whatsapp) per interpellare in diretta gli ospiti: 0313300655 per le chiamate, 3357084396 per i messaggi.

Appuntamento questa sera alle 21.20 su Etv.

