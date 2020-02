Ospedali: Valduce e Sant’Anna riferimenti per la cura al tumore al seno

Gli ospedali Sant’Anna e Valduce di Como, centri di riferimento per la cura al tumore al seno.

Regione Lombardia ha stilato una lista dei nosocomi di assoluta eccellenza per la cura del carcinoma mammario, dove spicca la presenza delle due strutture della provincia dove sono state attivate e autorizzate le “Breast Unit”: team coordinati e multidisciplinari in grado di prendersi cura della donna in tutte le fasi della malattia, dalla diagnosi alla riabilitazione psicofunzionale.

Il riconoscimento e l’autorizzazione dei centri di senologia è stato approvato con una delibera dalla Giunta di Regione Lombardia su proposta dell’assessore al Welfare, Giulio Gallera, che sottolinea come siano state recepite “Non solo le indicazioni legislative ma soprattutto le evidenze della comunità scientifiche mettendo in rete le migliori competenze e professionalità a beneficio della donna nella sua totalità”.

Il provvedimento regionale stabilisce infatti i parametri che definiscono nel dettaglio il funzionamento delle BREAST unit in modo da garantire quel livello di specializzazione, dalle fasi di screening sino alla gestione della riabilitazione, in grado di aumentare la qualità delle prestazioni e della vita delle pazienti.

Il tumore al seno interessa soprattutto le donne, e figura al primo posto per incidenza sia tra le donne di età inferiore ai 49 anni che rappresentano il 40% delle pazienti, sia nella fascia di età tra i 50 e 69 anni, il 35% del totale. Il carcinoma della mammella è responsabile del 28% delle morti per causa oncologica prima dei 50 anni, del 20% tra i 50 e i 69 anni e del 14% dopo i 70 anni.

A partire dalla fine degli anni Ottanta è in corso una moderata ma continua tendenza alla diminuzione della mortalità per carcinoma mammario attribuibile da un lato, ad una maggiore sensibilità ed anticipazione diagnostica, grazie agli screening mammografici, e dall’altro, ai notevoli progressi terapeutici che hanno caratterizzato gli ultimi decenni.

