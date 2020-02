Coronavirus, massima allerta. Stasera a Nessun Dorma aggiornamenti con ospiti e collegamenti

Dopo i primi tre casi italiani in Lombardia di Coronavirus l’attenzione è massima. L’argomento sarà al centro questa sera nella puntata di Nessun Dorma, il talk show di Etv in onda ogni venerdì.

Puntata speciale sull’allerta coronavirus, con tutti gli aggiornamenti, ospiti in studio e collegamenti in diretta in esterna.

In studio Andrea Bambace, in collegamento Anna Campaniello. Appuntamento alle 21.20.

