La diffusione del contagio, Gallera: “A Como per ora solamente casi episodici”

L’assessore al welfare di Regione Lombardia, Giulio Gallera, intervenuto ieri sera in conferenza stampa, in risposta alla domanda, ha fatto il punto sulla situazione coronavirus in provincia di Como: un territorio dove ancora si segnalano pochi contagi: proprio per questo, ha ribadito l’assessore, è importante osservare le misure individuali di igiene e rispettare le disposizioni di comportamento diffuse nelle ultime settimane dalla regione, per continuare a contenere il più possibile il rischio diffusione.

