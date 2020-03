Coronavirus, 7,5miliardi dal Governo. On. Molteni: “Non basta. Serve più flessibilità dall’Europa”

L’onorevole Nicola Molteni e il presidente del consiglio di Regione Lombardia Alessandro Fermi, intervenuti a Cantù, al tavolo di confronto tra le istituzioni, hanno sottolineato come, in questo difficile momento per l’economia italiana, e del nord Italia in particolare sia fondamentale l’ aiuto dell’Unione Europea.

© Riproduzione riservata