Domenica la messa delle 10 al Crocifisso in diretta su Etv

Messa della seconda domenica di Quaresima in diretta su Etv. Come noto, le celebrazioni religiose sono sospese per l’emergenza coronavirus, ma la diocesi di Como e Espansione Tv hanno deciso di favorire la partecipazione anche se a distanza. La celebrazione a porte chiuse della basilica del Crocifisso di Como verrà trasmessa in diretta alle 10 su Etv.



Dall’entrata in vigore dei provvedimenti restrittivi per contenere il virus, i sacerdoti – è ormai noto – assicurano la celebrazione della liturgia eucaristica senza la presenza dei fedeli, che sono invitati a partecipare spiritualmente e con la preghiera quando sentono suonare le campane. Con la celebrazione in diretta, anche questa domenica sarà possibile sentirsi vicini, pur se a distanza, in un momento così delicato per l’intera Lombardia, che ha portato a prevedere delle misure stringenti anche per le funzioni religiose.

