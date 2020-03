Il basket oggi è fermo, annullato il derby Cantù Cremona

Cantù non scenderà in campo oggi alle 18 al PalaDesio per il derby contro Cremona. La Lega basket ha deciso infatti di sospendere tutte le partite in programma oggi, dopo che ieri erano stati disputati gli anticipi.

La Lega Basket Serie A ha diramato la nota in accordo con la Federazione Pallacanestro e le società: “Visto il nuovo decreto diramato dal Governo contenente misure urgenti di contenimento del contagio e conseguente provvedimento di chiusura in Lombardia e in 14 province ha deciso di sospendere tutte le gare della settima giornata in programma oggi”.

