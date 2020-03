Contagi in Lombardia a quota 5.791, a Como la terza vittima, un 71enne di Bulgarograsso

Il numero dei pazienti contagiati dal coronavirus in Lombardia è arrivato a 5.791. L’incremento rispetto a ieri è di 322 casi, nettamente inferiore rispetto a quello dei giorni precedenti. E’ importante sottolineare però che un solo dato non è certo sufficiente ad indicare un trend e anche che l’allungamento dei tempi per processare i tamponi potrebbe aver influito sul totale relativamente contenuto di nuovi casi.

I ricoverati sono 3.319 e i pazienti in terapia intensiva 466, 265 in più rispetto a ieri. Cresce purtroppo in modo drammatico il numero delle vittime, che sono 468, 135 in più nelle ultime 24 ore. Cresce fortunatamente anche il numero dei dimessi, arrivati a 896.

A Como si registra purtroppo la terza vittima, un 71enne di Bulgarograsso che era ricoverato in terapia intensiva al Sant’Anna. I casi comaschi complessivamente sono 46, 6 in più di ieri. Al Sant’Anna sono 57 le persone ricoverate, tra le quali 36 residenti in provincia di Como. Del totale dei pazienti, 9 sono in terapia intensiva e gli altri in malattie infettive

© Riproduzione riservata