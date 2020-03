Lombardia, oltre 13mila positivi. Situazione di Bergamo e Brescia ancora drammatica. Nel Comasco 184 casi

Coronavirus: in Lombardia oggi si contano 13.272 contagiati, 1.587 in più rispetto a ieri.

I ricoverati sono 4.898, 602 in più in un giorno.

Sono invece 25 in più i pazienti che hanno avuto bisogno della terapia intensiva.

Infine il dato, drammatico, sui decessi in Lombardia: 1.218 in totale, 252 nell’ultima giornata.

La provincia di Como ha fatto registrare in totale 184 casi, 30 in più di ieri.

Resta drammatica la situazione in provincia di Bergamo e Brescia, dove si contano quasi seimila casi in totale. A Bergamo +552 (3416 in totale) a Brescia +351 (2473 in totale).

