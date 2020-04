Nuova ordinanza, la Regione precisa: “On line si può vendere tutto”

Non solo la riapertura dei mercati coperti (con determinate regole di sicurezza).

L’ordinanza di ieri sera, con la quale Attilio Fontana modifica il suo provvedimento di due giorni prima, contiene anche altre misure (qui il dettaglio).

Il governatore della Lombardia precisa che possono rimanere in funzione i distributori automatici dei generi di monopolio e dei prodotti farmaceutici e parafarmaceutici; che è permesso il commercio al dettaglio di fiori e piante negli ipermercati e supermercati e, importante in tema di acquisti, è consentita la vendita online (o non in presenza) e la consegna a domicilio di tutte le categorie merceologiche. L’ordinanza va così a mettere nero su bianco una pratica diffusa anche nei giorni scorsi, sulla quale però sorgevano dubbi, poiché estesa anche a prodotti non di prima necessità. Ora la Regione precisa: on line si può vendere tutto.

