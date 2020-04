Riaprono i mercati coperti. Soddisfazione per gli esercenti di via Mentana a Como

Regione Lombardia ci ripensa, nella serata di ieri è arrivata la revoca alla chiusura disposta anche per i mercati coperti, che potranno restare aperti con le medesime condizioni previste per i supermercati; un sospiro di sollievo anche per i commercianti della struttura di via Mentana a Como, che possono così proseguire nella loro attività.

La nuova ordinanza emessa dal presidente della Regione Attilio Fontana, prevede delle modifiche alla precedente, in vigore dal 7 aprile: i mercati coperti possono aprire a condizione che il sindaco del comune di riferimento adotti e faccia osservare un piano che preveda la presenza di un unico varco di accesso, che sia separato da quello di uscita; un servizio di sorveglianza pubblica o, eventualmente privata, impegnato a verificare il rispetto della distanza di sicurezza di almeno un metro e il rispetto del divieto di assembramento.

“Una vittoria per le nostre imprese e per i cittadini, – afferma il presidente di Confesercenti Como, Claudio Casartelli – La riapertura del mercato coperto di Como ci ha visto fin da subito in prima linea per ottenere la revoca dell’ordinanza di chiusura emanata da Regione Lombardia”. “Ricordiamo che alla vendita diretta in via Mentana –conclude Casartelli- si aggiunge il servizio di consegna a domicilio della spesa da parte di ben 20 operatori”.

© Riproduzione riservata