Europa e gestione dell’emergenza, domani sera torna Il Dariosauro

Dopo la pausa per le festività di Pasqua torna domani sera, in diretta su Espansione Tv, Il Dariosauro, settimanale di attualità politica in onda tutti i lunedì a partire dalle 21.20.

A tre giorni dal decisivo consiglio europeo sui fondi da destinare ai Paesi dell’Unione il dibattito politico si è nuovamente fatto incandescente. I partiti italiani si sono divisi nel Parlamento di Strasburgo e le coalizioni di maggioranza e opposizione non appaiono coese.

Ospiti della trasmissione condotta dal giornalista del Corriere di Como Dario Campione saranno, in collegamento video, il deputato del Partito Democratico Emanuele Fiano, il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Gregorio Mammì e il deputato della Lega Nicola Molteni, già sottosegretario all’Interno nel governo giallo-verde.

Come sempre i telespettatori potranno intervenire nella discussione chiamando lo studio allo 031.3300655 oppure inviando messaggi WhatsApp scritti o vocali al numero 335.7084396.

Sui canali social è sempre attivo l’hashtag #dariosauro.

