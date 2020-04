In Lombardia rinviato il blocco degli Euro4 diesel previsto a ottobre

Il Consiglio Regionale della Lombardia ha approvato l’emendamento presentato dal consigliere della Lega Alessandro Corbetta alla Risoluzione sulle misure di sostegno per l’emergenza Covid-19. La proposta del consigliere leghista impegna la Giunta a sospendere e rinviare a data da destinarsi le limitazioni sull’utilizzo dei veicoli Diesel Euro4, la cui entrata in vigore è prevista dal 1 ottobre 2020.

“In questa fase – spiegano i consiglieri leghisti – caricare sulle spalle dei lombardi costi ingenti per la sostituzione dei Diesel Euro4 sarebbe un’assurdità”

