Recupero animali selvatici, fondi dalla Regione per il territorio comasco

Fondi dalla Regione ai territori e in particolare alla provincia di Como per le attività di vigilanza ittico-venatoria a supporto delle funzioni amministrative di competenza della Regione in materia faunistico venatoria e ittica. Lo ha annunciato il sottosegretario della Lombardia Fabrizio Turba. “La giunta – ha detto – ha deciso di investire complessivamente 250mila euro. La parte più consistente, pari a 160mila euro, per interventi di recupero, con diverse tipologie di modalità, della fauna selvatica deceduta a seguito di incidenti stradali, e i rimanenti 90mila per il recupero della fauna selvatica ferita o in difficoltà”.

“Certamente – ha spiegato Turba – l’attività degli ultimi mesi di Regione è stata quasi totalmente dedicata all’emergenza sanitaria e alla conseguente difficoltà economica delle nostre famiglie e aziende e così continueremo a fare anche per il prossimo futuro ma, allo stesso tempo, non vogliamo trascurare quegli interventi, spesso ordinari, che sono utili per le nostre Comunità”.

