Operazione “Boxes”, 15 arresti e 15 chili di cocaina sequestrati. Anche i carabinieri di Como nel blitz

Quindici persone arrestate e tre indagate, 10 italiani e 8 stranieri, 15 chili di cocaina e 330mila euro in contanti sequestrati: è il bilancio dell’operazione “Boxes” dei carabinieri della compagnia di Legnano, coordinata dal pubblico ministero di Busto Arsizio Martina Melita. Il blitz ha coinvolto 115 carabinieri e 50 mezzi, tra cui anche le compagnie di Como, Busto Arsizio, Saronno, Novara, Gonzaga, Novi Ligure, il 3° Reggimento carabinieri Lombardia di Milano e due unità cinofile del Nucleo carabinieri di Casatenovo, in provincia di Lecco. L’operazione, che ha portato i militari a individuare un traffico di oltre 50 chilogrammi di sostanza stupefacente, gestito nel nord milanese e nelle province di Varese, Mantova e Reggio Emilia, è partita a seguito di una precedente indagine che si è conclusa nel 2017 con l’arresto di dieci pusher legati a due famiglie di nazionalità albanese, in presunti rapporti di affari con uno dei trafficanti arrestati oggi.

