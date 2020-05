Contagi in Lombardia: dati confortanti, calano i decessi. A Como 16 positivi in più

I numeri che fotografano la diffusione del Covid-19 in Lombardia si confermano confortanti. Incoraggiante in particolare il calo, ancora significativo, dei pazienti ricoverati negli ospedali anche se nelle terapie intensive dopo giorni di diminuzioni oggi torna il segno più.

Nelle ultime 24 ore in regione sono stati processati 7.369 tamponi – ieri erano stati più di 11mila e 400 – e i nuovi casi accertati sono 282 a fronte dei 502 di ieri. Il totale dei lombardi che hanno certamente contratto il virus dall’inizio della pandemia sale a 81.507. La situazione negli ospedali: i malati più gravi, ricoverati nelle terapie intensive sono tornati a salire di 18 persone e oggi sono 348 (negli ultimi due giorni il dato era sceso in totale di 150). Mentre nei reparti non intensivi i pazienti Covid sono 5.428, con una riduzione di ulteriori 107 rispetto a ieri.

In lento ma costante calo il dato più drammatico, quello dei lombardi che hanno perso la vita. Con altre 62 vittime nelle ultime 24 ore, il totale sfiora 15mila. Ieri, i decessi erano stati di più, 85, e il giorno precedente 94.

Dati confortanti anche per il territorio lariano, dove per giorni si era registrata un’impennata dei casi. I nuovi positivi accertati sono oggi 16 (ieri erano 10) mentre due giorni fa erano 30. Il totale dei malati in provincia di Como è arrivato a 3.496.

