Coronavirus, oggi l’insediamento in Consiglio Regionale della commissione d’inchiesta

Si insedia oggi nel Consiglio Regionale della Lombardia la commissione d’inchiesta sulla gestione dell’emergenza Coronavirus da parte del Pirellone.

Una commissione chiesta dalle opposizioni, per fare luce sui problemi emersi in Lombardia durante la fase iniziale più critica della pandemia.

“Questo organismo avrà un compito importante e al tempo stesso delicato – spiega Raffaele Erba, comasco, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle – dovrà fare chiarezza su molti punti che, purtroppo, al momento non sono per niente chiari. Il primo è la gestione dei dispositivi di protezione individuale: la mancanza iniziale di mascherine, tute e guanti ha esposto al contagio gli operatori del settore sanitario, trasformando alcuni ospedali e soprattutto le residenze per anziani in luoghi di propagazione del virus”.

Acquisti e forniture di mascherine, ma non solo: sotto la lente d’ingrandimento del consiglio regionale anche i tempi di chiusura della zona focolaio della Bergamasca. “Anche su questo capitolo – continua Erba – faremo i necessari approfondimenti, per capire spinte e motivazioni dell’azione politica”.

A fine aprile, dopo il via libera all’istituzione della commissione, il presidente del Consiglio Regionale Alessandro Fermi diceva: “L’obiettivo è approfondire e analizzare la gestione dell’emergenza sanitaria di questi mesi in modo utile e costruttivo, senza cadere e perdersi in sterili polemiche e strumentalizzazioni politiche”.

