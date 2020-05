Scuola, il Pd alla Regione: “Muoversi subito, non lasciare sole le famiglie”

Il consigliere regionale del Pd Anelo Orsenigo interviene sul tema della scuola. «Ieri – dice – in Regione Piemonte alcune scuole del Vercellese hanno aperto le porte per un numero limitato di bambini. Non si sono riprese le lezioni, ma si è creato un luogo socio educativo per chi è in difficoltà. Regione Lombardia cosa pensa di fare?». «Regione Lombardia deve farsi capofila e dare assistenza ai casi di maggior difficoltà – dice Orsenigo – Lasciare i bambini da soli non si può, ma nemmeno i ragazzi possono annichilirsi in clausura. Come Regione abbiamo il dovere di aiutare i più deboli e non lasciare nessuno in dietro, nel pieno rispetto delle disposizioni igienico sanitarie anti-Covid, naturalmente. Dal Piemonte ci hanno dimostrato come sia già possibile dare aiuto ora, non facciamoci trovare impreparati», conclude Orsenigo.

