Lombardia, aumentano i guariti e diminuisce per un giorno il numero dei morti

“Guardiamo alla nuova normalità con fiducia perché il trend dei dati si sta confermando positivo. Aumentano i guariti e i ricoverati in terapia intensiva sono ancora in calo”. Lo ha sottolineato il vicepresidente della Regione Fabrizio Sala nel presentare il bollettino del contagio nel primo giorno di riapertura di gran parte delle attività.

Il numero di tamponi processati, come spesso accade il lunedì, dopo il week-end è più basso dei giorni scorsi, con poco più di 5mila e i nuovi casi positivi sono 175, per un totale di lombardi che ha contratto il virus di 85.019. Sono altri 873 i guariti, un dato in crescita rispetto a ieri. Oggi è in calo rispetto agli ultimi giorni anche il dato più drammatico, quello delle persone che hanno perso la vita. Sono state 24 nelle ultime 24 ore rispetto ai 69 di ieri e il totale delle vittime della pandemia è arrivato a 15.543.

I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 252, con un ulteriore calo di 3 unità rispetto a ieri mentre segna un più due il numero dei degenti in reparti non intensivi, che sono attualmente 4.482.

In provincia di Como i nuovi casi sono 4, lo stesso numero registrato ieri e il totale è oggi di 3.633.

© Riproduzione riservata