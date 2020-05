Programma di donazione del plasma iperimmune solo a Varese, Orsenigo (Pd): “L’Ats dimentica Como”

“Ats Insubria si dimentica ancora una volta di Como e sceglie di avviare solo a Varese il programma di donazione del plasma iperimmune anti-Covid 19”: è quanto dichiara Angelo Orsenigo, consigliere regionale del Pd. “Così si conferma una tendenza che è emersa durante tutta l’emergenza Coronavirus: Como e i suoi cittadini ricevono un trattamento diverso rispetto alla provincia di Varese. – prosegue Orsenigo – L’obiettivo del programma con sede all’Asst Sette Laghi presso l’ospedale di Circolo è quello di produrre farmaci anti-Covid. Anche Como ha avuto migliaia di malati e potrebbe contribuire in maniera rilevante a un’iniziativa di questo tipo, oltre a beneficiarne un domani”, commenta il consigliere. “Una scelta che arriva dopo i forti dubbi sollevati sulla gestione dell’emergenza Coronavirus da parte di Ats, riluttante negli scorsi mesi a fornire dati esaustivi sul numero di tamponi eseguiti. Ricordiamo – conclude Orsenigo – che per quanto riguarda tamponi e test sierologici, questi sono stati somministrati in modestissime quantità, rendendo Ats Insubria fanalino di coda in tutta la Lombardia”.

