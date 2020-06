Lombardia, 84 contagi, ma pochi tamponi. In provincia di Como soltanto 4 nuovi positivi

Calano i contagi in Lombardia, ma diminuiscono, e di molto, i tamponi processati. I nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore sono 84, il 2,5% in rapporto ai tamponi giornalieri, 3.410, neanche un terzo rispetto a quelli effettuati ieri. La quota degli attualmente positivi rimane uguale, 20.224, e i lombardi che dall’inizio della pandemia hanno certamente contratto il Covid-19 sono 89.526. Calano i guariti, che oggi sono soltanto 55. Dati sempre confortanti arrivano dagli ospedali, dove continuano a diminuire i ricoverati: in terapia intensiva si trovano attualmente 125 pazienti, 6 in meno rispetto a ieri, mentre nei reparti non intensivi i malati Covid sono 2.954, con un calo di 41 ricoverati. Il numero dei decessi è pari a quello registrato ieri, 29. I lombardi che in questi mesi hanno perso la vita a causa del coronavirus sono 16.201.

Calano i casi registrati in provincia di Como. Nelle ultime 24 ore, i nuovi positivi sono soltanto 4. Dall’inizio della pandemia, sono 3.894 i comaschi che hanno certamente contratto il virus. Il dato dei contagi è in linea con quello delle altre province lombarde: in testa per numero di nuovi casi la provincia di Milano, dove si registrano 31 nuovi positivi, seguita da quella di Brescia, dove i contagi sono 20.

