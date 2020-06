Festival della Luce, domani la trasmissione con Cecchi Paone. Lo speciale in onda alle 21.20 su Etv

Si avvia alla conclusione la VII edizione del Festival della Luce Lake Como, dedicata al Sole e svoltasi con una formula inedita attraverso la diretta in streaming.

L’iniziativa, promossa dalla Fondazione Alessandro Volta, era iniziata lo scorso 7 giugno e culminerà domani, domenica 21, giorno del solstizio d’estate, con una trasmissione speciale in onda su Espansione Tv alle 21.20, condotta dal divulgatore scientifico Alessandro Cecchi Paone.

“Il sole, tema trainante di questa edizione, è la luce e la vita per definizione – dice Cecchi Paone – Noi abbiamo avuto in Italia due geni: Volta, che ha preso l’energia luminosa trasformandola in un’energia che si può conservare e riutilizzare su necessità, ed Enrico Fermi, che per primo ha portato l’energia del sole sulla Terra con la fissione dell’atomo. Non ce lo ricordiamo, ma siamo i grandi pionieri della scienza e delle tecnologia attuale e del futuro”.

La trasmissione si aprirà con un video emozionale sul Sole, declinato nell’arte attraverso l’animazione di opere di grandi pittori come Van Gogh. Tra gli ospiti in studio, il meteorologo e climatologo Andrea Giuliacci, che ricorda l’importanza della figura di Alessandro Volta. “Sempre attualissima – dice Giuliacci – Basti pensare alla via che si cerca di percorrere per combattere il cambiamento climatico e passare a un’energia più pulita. La strada l’ha tracciata tempo fa proprio Volta”.

Collegati on line porteranno la loro testimonianza il Premio Nobel Michel Mayor e il fotografo dei più maestosi ghiacciai del mondo Fabiano Ventura.

L’appuntamento è domani, alle 21.20 su Espansione tv, tasto 19 del telecomando.

