I carabinieri sequestrano vasetti di miele di Manuka in provincia di Como

Nelle scorse settimane i Carabinieri dei Reparti Tutela Agroalimentare hanno ispezionato 14 tra ditte, aziende agricole, oleifici e attività commerciali. I controlli sono stati effettuati nell’ambito di servizi preventivi eseguiti nelle regioni Campania, Puglia, Piemonte e Lombardia.

Nel Nord Italia, in provincia di Como, i militari hanno sequestrato svariati vasetti di miele di Manuka (una particolare varietà neozelandese), non idoneo al consumo umano per valori di idrossimetilfurfurale (Hmf) superiori al limite consentito. E’ stato denunciato il titolare dell’azienda.

