Lombardia: +170 tamponi positivi, 79 a Bergamo. Ancora 22 decessi

Centosettanta nuovi tamponi positivi su 9.832 effettuati.

E’ l’aggiornamento dei dati di oggi sul Coronavirus in Lombardia.

Aumentano i guariti (+383), stabili i ricoverati in terapia intensiva (48), calano i ricoverati in reparto (-70).

Ancora alto purtroppo il numero dei decessi: sono 22 nell’ultima giornata, per un totale di 16.608 dall’inizio della pandemia.

Tra le province, preoccupa Bergamo (+79). A due cifre anche Milano (+28) e Brescia (+24). In provincia di Como si aggiungono otto nuovi tamponi positivi.

