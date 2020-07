Contagi, un nuovo caso in provincia di Como, 6 vittime in Lombardia

Un nuovo contagio in provincia di Como dopo due giorni senza diagnosi di Covid. In Lombardia i nuovi casi accertati tornano a tre cifre e sono 109, dei quali però quasi la metà, 49, sono test fatti in seguito all’esame sierologico e 31 sono debolmente positivi. I tamponi processati nelle ultime 24 ore sono 8.427.

Ancora in crescita il dato dei guariti e dimessi, che sono ancora 225 per un totale di 67.422, mentre si conferma il calo dei malati ricoverati in ospedale per il virus. Nelle terapie intensive i degenti sono 41, uno meno di ieri, mentre nei reparti ordinari i malati sono scesi di ulteriori 20 e sono oggi 277. Le vittime oggi sono 6, per un totale di 16.650.

Le province con il maggior numero di nuovi casi sono Bergamo e Mantova con 22, uno più di Milano. A Brescia le diagnosi sono 18, 6 a Monza e Brianza, 5 a Lodi, 4 a Cremona e Lecco, uno solo, oltre che a Como anche a Pavia e Varese e infine nessuno a Sondrio.

