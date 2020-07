Con il Giro di Lombardia, Como torna sotto i riflettori internazionali

Riunione tecnica oggi in comune a Como per definire logistica e organizzazione in vista dell’arrivo del giro di Lombardia di ciclismo, che quest’anno, in seguito all’emergenza sanitaria, si correrà il 15 agosto.

Partenza fissata alle 12.30 da Bergamo, arrivo previsto alle 18.30 in piazza Cavour come conferma Rcs Sport, società che organizza la competizione.

Definite le modalità d’attuazione dei protocolli anti covid da parte degli organizzatori nella zona dell’arrivo: della tribuna, dell’hospitality, dei media e dei bus della squadre che saranno delimitati e con ingresso contingentato nella zona dello stadio. Un grande sforzo organizzativo premiato dal ritorno in una vetrina internazionale.

