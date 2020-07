Spaccio di droga, arrestati tre 19enni in vacanza in Calabria

Da Como alla Calabria per le vacanze, arrestati per spaccio. Tre ragazzi di 19 anni sono stati fermati dai carabinieri della compagnia di Paola, in provincia di Cosenza, e sono stati trovati in possesso di marijuana, oltre che di un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi.

L’auto sulla quale viaggiavano i tre comaschi è stata fermata dai carabinieri dopo che il conducente ha fatto una manovra azzardata sulla statale che attraversa Campora San Giovanni, frazione di Amantea.

I 19enni sono apparsi nervosi e agitati e i militari dell’Arma hanno fatto un controllo più approfondito. Nel vano porta-oggetti dello sportello lato conducente, sono stati scoperti due involucri contenenti complessivamente circa 4 grammi di marijuana, oltre al bilancino di precisione. Nella camera dell’albergo nella quale i ragazzi stavano trascorrendo le vacanze, i carabinieri hanno scoperto altri quattro contenitori con circa 100 grammi di droga, materiale per il confezionamento delle dosi e la somma di oltre mille euro in banconote di piccolo e medio taglio. Secondo le analisi del laboratorio stupefacenti dell’Arma, la marijuana sequestrata avrebbe permesso di ricavare oltre 300 dosi.

I tre 19enni sono stati arrestati e messi ai domiciliari nell’albergo in cui alloggiavano.

