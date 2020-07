Terapie intensive sotto quota 20 malati, in provincia di Como un nuovo caso

Malati in terapia intensiva sotto quota 20 in Lombardia, dove sono scesi a 17, quattro in meno rispetto a ieri, i degenti ricoverati in condizioni gravi. Nei reparti non intensivi i ricoverati sono 149, 2 in meno rispetto a ieri.

Con 5.361 tamponi processati, sono 51 i nuovi positivi di cui 22 sono debolmente positivi e 16 sono riferiti a tamponi eseguiti dopo il test sierologico. Nelle ultime 24 ore in Lombardia si registra una nuova vittima, mentre sono 85 i guariti e dimessi.

In provincia di Como un nuovo caso, mentre risultano a contagi zero Cremona, Mantova e Pavia.

“Proseguono le azioni preventive, di monitoraggio e di tracciamento gestite dalle Ats per stanare anche i focolai più piccoli ed estinguerli sul nascere”, ha detto l’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera.

© Riproduzione riservata