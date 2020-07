Nessuna vittima in Lombardia, un nuovo caso in provincia di Como

Nessun nuovo decesso, 161 guariti e zero nuovi contagi nelle province di Lodi, Pavia e Sondrio. In provincia di Como un caso accertato in più. Complessivamente, con 8.658 tamponi processati, i nuovi positivi in regione sono 46, dei quali 18 debolmente positivi e 7 eseguiti dopo il sierologico.

Stabili i malati nelle terapie intensive, 13, lo stesso numero di ieri, mentre sono 154, 3 in più di ieri, i degenti nei reparti di malattie infettive.

Il numero maggiore di nuovi positivi, 13 è in provincia di Milano, dei quali 6 in città.

