Coronavirus, i dati di martedì 4 agosto: 44 tamponi positivi in Lombardia

Nelle ultime 24 ore in Lombardia sono stati effettuati 5.696 tamponi, dei quali 44 sono risultati positivi. Aumentano i guariti/dimessi (+86), stabile il numero dei ricoverati in terapia intensiva (nove in totale) e nei reparti (-2). Si aggiunge purtroppo un altro decesso, per un totale di 16.819 dall’inizio della pandemia.

Dei 44 positivi di oggi 19 sono residenti in provincia di Milano e 7 nel Mantovano. A Como tre nuovi positivi.

