Virus, giornata negativa in Lombardia: peggiorano i dati, focolaio nel Mantovano

Covid, l’aggiornamento al 5 agosto: 9.260 tamponi effettuati, 138 positivi (ieri erano 44). Incide notevolmente il focolaio scoperto ieri nel Mantovano, che nel complesso aveva portato all’identificazione di un centinaio di positivi. Aumentano i ricoverati in terapia intensiva (+2, 11 totali) e nei reparti (+4, 164 in totale). Si registrano poi cinque nuovi decessi (16.824 in totale).

Ecco i nuovi casi per provincia

Milano: 16, di cui 8 a Milano città;

Bergamo: 17;

Brescia: 15;

Como: 5;

Cremona: 3;

Lecco: 0;

Lodi: 4;

Mantova: 62*;

Monza e Brianza: 5;

Pavia: 1;

Sondrio: 0;

Varese: 3

*Tra i 62 casi rilevati in provincia di Mantova è compresa una prima parte (oggi comunicata dai laboratori a Regione Lombardia) dei soggetti riferibili al focolaio scoperto ieri

