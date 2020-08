Cadute al Lombardia: Evenepoel verso il rientro in Belgio. La signora sul percorso: “Non sapevo della gara”

Un aggiornamento di cronaca sui due incidenti al Giro di Lombardia di sabato. Una gara vinta da Fuglsgang in un finale esaltante, ma che purtroppo ha riservato anche brividi per due cadute.

Remco Evenepoel è volato in una scarpata nella discesa da Sormano verso il lago. Per lui frattura del bacino e contusione polmonare. Il giovane ciclista belga dopo il terribile incidente è stato ricoverato e curato all’ospedale Sant’Anna di Como, e oggi dovrebbe fare rientro in patria.

Nel finale di gara invece il ciclista tedesco Maximilian Schachmann si è scontrato a Como con un’auto finita sul percorso (nella foto il momento dell’impatto), concludendo la corsa con una clavicola rotta. “Non sapevo nulla della gara di ciclismo”, ha detto alla polizia locale di Como la donna alla guida dell’auto. La comasca sarebbe uscita dal suo garage per scendere verso la città: avvisata dagli spettatori che era in corso la competizione, dopo alcune decine di metri ha imboccato la prima strada a disposizione, sulla sinistra, tagliando però la strada al ciclista tedesco che scendeva verso il traguardo. Al momento non sarebbero ancora state adottate sanzioni nei suoi confronti.

