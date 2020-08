Infortunio per l’assessore Giulio Gallera in Liguria: trenta punti in testa

Incidente in Liguria per Giulio Gallera. L’assessore al Welfare della Lombardia ha battuto la testa provocandosi una profonda ferita. Gallera ha raccontato la disavventura in un post su Facebook: “Le mie brevi vacanze si sono interrotte bruscamente. Durante una partita di paddle tra amici ho colpito violentemente con la testa un’inferriata metallica. Nessun problema neurologico però mi hanno dovuto dare 30 punti per due profonde ferite al capo”, ha scritto Gallera, prima di ringraziare il 118 di Santa Margherita e il pronto soccorso di Lavagna.

L’assessore è rientrato a Milano dove rimarrà ricoverato due giorni in osservazione.

© Riproduzione riservata