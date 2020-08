Lombardia 2020, in piazza Cavour a Como Fuglsang a braccia alzate

Dal punto di vista sportivo, il Giro di Lombardia 2020 ha regalato grandi emozioni. L’anomala edizione di quest’anno, disputata il giorno di Ferragosto, ha visto il successo danese Jakob Fuglsang, arrivato in solitaria sul traguardo di piazza Cavour. La gara era scattata da Bergamo, dove era stato osservato un minuto di silenzio in ricordo delle vittime del Coronavirus. Jakob Fuglsang, portacolori del team Astana, ha preceduto di 31” il neozelandese George Bennett e di 51” il russo Aleksandr Vlasov. Quarto, a 1’19”, l’olandese Bauke Mollema, primo nel 2019, davanti a Giulio Ciccone, migliore italiano, che ha preceduto Vincenzo Nibali, che nel finale ha patito per i crampi.

Decisiva, ancora una volta l’ultima spettacolare parte della corsa in provincia di Como, con il muro di Sormano, la Civiglio e la San Fermo. Il Lario è stato protagonista della gara.

Nella foto: il terzetto di testa sul muro di Sormano, con Fugslang al comando

© Riproduzione riservata