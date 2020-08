Coronavirus, 91 nuovi casi in Lombardia, 3 a Como

9.000 tamponi effettuati e 91 nuovi casi di coronavirus in Lombardia (di cui 11 ‘debolmente positivi’ e zero a seguito di test sierologico), 3 in provincia di Como.

L’aggiornamento sul contagio diffuso oggi dalla Regione, registra anche un aumento di guariti e dimessi, 79 in più, mentre restano stabili i pazienti in terapia intensiva, sono 14. L’ingresso in reparto di una persona porta a 151 i malati ricoverati per il virus.

Dopo due giorni senza decessi, sono 4 le vittime della pandemia che dal suo esordio ha causato la morte di 16.844 uomini e donne.

Nessuna provincia segna zero contagi nelle ultime 24 ore, con il picco registrato a Milano con 23 nuovi positivi, 16 in città.

– i tamponi effettuati: 9.000, totale complessivo: 1.432.476

– i nuovi casi positivi: 91 (di cui 11 ‘debolmente positivi’ e 0 a seguito di test sierologico)

– i guariti/dimessi totale complessivo: 75.398 (+79), di cui 1.311 dimessi e 74.087 guariti

– in terapia intensiva: 14 (=)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 151 (+1)

– i decessi, totale complessivo: 16.844 (+4)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 23, di cui 16 a Milano città;

Bergamo: 13;

Brescia: 19;

Como: 3;

Cremona: 2;

Lecco: 8;

Lodi: 2;

Mantova: 2;

Monza e Brianza: 8;

Pavia: 3;

Sondrio: 2;

Varese: 6.

