Rientro dalle zone a rischio, Fontana: “No ai cittadini-sudditi, puntiamo sul senso civico”

“Non abbiamo previsto un isolamento fiduciario al rientro: in Lombardia non trattiamo i cittadini come sudditi, confidiamo nel loro senso civico certi che rispetteranno le prescrizioni igienico-sanitarie sino al risultato del test virologico”

Sono le parole di Attilio Fontana. Il governatore della Lombardia ha scritto ieri sera su Facebook, intervenendo sul delicato tema del rientro dalle zone a rischio: Spagna, Grecia, Croazia e Malta.

“Abbiamo previsto dal 12 agosto scorso una prenotazione online alla pagina www.lombardianotizie.online/rientri-estero. In questo modo il tampone viene effettuato nelle 48 ore successive al rientro. Da giovedì 20 agosto all’aeroporto di Malpensa i viaggiatori potranno inoltre effettuare il test”, aggiunge Fontana.

Proprio sulla prenotazione e sulla rapidità dell’esecuzione dei tamponi sono stati rilevati problemi e ritardi nei giorni scorsi.

“Il percorso preferenziale per realizzare il tampone – precisa l’assessore al Welfare Giulio Gallera – rimane il contatto diretto con le ATS di riferimento in base al proprio domicilio, attraverso le quali si può compilare un modulo di segnalazione o prenotare telefonicamente l’effettuazione del test indicando la data di arrivo in Italia. In attesa del tampone – ribadisce Gallera – si richiede il rispetto delle norme igienico sanitarie principali, ma non è previsto alcun isolamento”.

Sia Gallera che Fontana hanno garantito che la Regione da ieri può effettuare seimila tamponi in più al giorno.

