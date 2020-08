Il sindaco di Casnate con Bernate: “Como? Resta il mio sogno”

“Il mio sogno rimane la città di Como”. In un’intervista rilasciata oggi al Corriere di Como, il sindaco di Casnate con Bernate Fabio Bulgheroni apre all’ipotesi di una sua futura candidatura a primo cittadino del capoluogo.

Casnate il 21 settembre dovrà scegliere una nuova guida, e Bulgheroni, dopo due mandati, cederà il passo a un altro amministratore, pur senza appoggiarne direttamente alcuno.

L’istrionico primo cittadino di Casnate – classe 1965 – si dice soddisfatto del suo operato, a partire “dai conti sono in ordine” per concludere con il “contributo dato alla realizzazione del primo lotto della Pedemontana”.

Ma l’obiettivo sembra ora puntato su Como. “E’ un sogno – conferma Bulgheroni al Corriere di Como – certo sarebbe decisivo creare una lista di professionisti esperti della politica, con lo scopo primario di rifondare l’apparato burocratico del Comune”.

Il primo passo di questo avvicinamento a Palazzo Cernezzi potrebbe essere un cambio di residenza: Bulgheroni, infatti, ha in progetto di trasferirsi proprio a Como.

