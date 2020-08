Campagna antinfluenzale a ottobre: in Lombardia nuovo vaccino spray per i bambini

La campagna di vaccinazione antinfluenzale inizierà a ottobre.

La conferma arriva dall’assessore lombardo al welfare Giulio Gallera, che invita a evitare “inutili e irresponsabili allarmismi”.

La Regione, spiega sempre Gallera, ha acquistato al momento 2,4 milioni di dosi di vaccino, l’80% in più dell’anno scorso.

Precedenza e vaccino gratuito come sempre ai soggetti più fragili: over 65, categorie a rischio, medici, infermieri, operatori sanitari e bambini fino ai 6 anni

“In particolare – precisa Gallera – per i bambini fino ai 6 anni avremo un nuovissimo vaccino spray che in altre parti del mondo viene utilizzato con ottimi risultati. Per gli over 65 sono stati acquistati, fra gli altri, 800.000 vaccini tetravalenti e per i cittadini over 65 più fragili oltre 150.000 dosi di una tipologia di vaccino ad alta protezione. La campagna vaccinale – conclude l’assessore – sarà condotta nei tempi stabiliti dal Ministero della Salute in modo da garantire una copertura adeguata alla popolazione fino al successivo mese di marzo, considerando che il picco influenzale è previsto dopo la metà di gennaio”.

