Coronavirus, 228 nuovi casi in Lombardia, 13 a Como

L’aggiornamento sulla diffusione del coronavirus diffuso dalla Regione: sono 14.077 i tamponi effettuati, 228 i nuovi casi in Lombardia, 13 in provincia di Como, l’unica provincia che registra zero casi è ancora solo Sondrio.

60 in più i guariti e i dimessi, 5 i malati trasferiti in terapia intensiva, 27 in totale, in reparto i ricoverati salgono a 225 con 5 nuovi ingressi.

Un decesso è stato registrato nelle ultime 24 ore, 16.870 dall’inizio della pandemia.

I dati di oggi:



– i nuovi casi positivi: 228 (di cui 41 ‘debolmente positivi’ e 12 a seguito di test sierologico)

– i guariti/dimessi totale complessivo: 76.467 (+60), di cui 1.311 dimessi e 75.156 guariti

– in terapia intensiva: 27 (+5)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 225 (+5)

– i decessi, totale complessivo: 16.870 (+1)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 80, di cui 50 a Milano città;

Bergamo: 18;

Brescia: 37;

Como: 13;

Cremona: 7;

Lecco: 7;

Lodi: 8;

Mantova: 2;

Monza e Brianza: 21;

Pavia: 12;

Sondrio: 0;

Varese: 13.

