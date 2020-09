Basket, in vendita i biglietti per Cantù Varese di Supercoppa

Palazzetti aperti. Dopo l’ordinanza di regione Lombardia che consente, sino a mercoledì 15 settembre, la partecipazione del pubblico alle partite di Supercoppa, Pallacanestro Cantù avvia la vendita dei biglietti per la sfida casalinga tra Acqua S.Bernardo e Openjobmetis Varese in programma lunedì 7 settembre alle 20.30.

I biglietti sono in vendita da oggi. L’ingresso al PalaDesio sarà contingentato al 25% della capienza, quindi saranno solamente 1625 i posti a disposizione per la gara di lunedì. La vendita dei tagliandi sarà al Basket Point, in via Dante 6, a Cantù.

Prelazione per chi ha acquistato il package “Non Vedo l’Ora” e per gli abbonati 2019-’20 che non hanno chiesto alcun rimborso.

