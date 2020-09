Schianto nelle Marche, morti coniugi di 81 anni di Como

Tornavano a Como dopo un periodo di vacanza ma non sono purtroppo mai arrivati a casa due coniugi comaschi di 81 anni, vittime di uno schianto sull’autostrada A14, nelle Marche, tra Fano e Pesaro. L’auto sulla quale viaggiavano, una Suzuki, si è schiantata contro un guard-rail all’ingresso dell’area di servizio Foglia Est. I due pensionati non hanno avuto scampo e sono morti praticamente sul colpo.

La donna, Fiorangela Di Camillo, era originaria della ona di Teramo e probabilmente aveva trascorso lì un periodo di vacanza con il marito, Mario Cecconello, originario di Saronno. La coppia da tempo viveva a Como.

L’incidente è avvenuto attorno alle 11.40 per cause ancora al vaglio della polizia stradale di Fano, competente sul tratto autostradale. Il conducente si sarebbe schiantato in pieno contro la barriera che divide l’accesso alle pompe di benzina dalla corsia destinata alla zona di sosta degli autocarri. Tra le ipotesi un malore oppure la vista accecata all’improvviso dal sole. La procura di Pesaro ha aperto un’inchiesta e sarà effettuata l’autopsia per accertare la causa della morte dei coniugi.

I soccorritori, intervenuti rapidamente purtroppo non hanno potuto fare altro che constatare la morte dei pensionati.

