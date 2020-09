Coronavirus, 109 nuovi casi in Lombardia, zero a Como, Mantova e Sondrio

Sono 109 i nuovi casi positivi in Lombardia, nessun nuovo contagio è stato registrato nelle province di Como, Mantova e Sondrio, a fronte di 9.088 tamponi somministrati. Il rapporto tra il numero dei tamponi effettuati e i positivi riscontrati è pari all’1,19%. Con l’ingresso di un paziente, salgono a 26 i malati in terapia intensiva, mentre i ricoverati in reparti, con 6 persone in meno, scendono a 242. 6 i decessi nelle ultime 24 ore, con il totale che sale a 16886 vittime per la pandemia. Con 24 persone in più, il totale dei guariti e dimessi sale a 76.818 e proprio per chi ha vinto la sua battaglia con il virus sono previste delle agevolazioni sulle cure post-Covid dalla Regione.

“I cittadini lombardi che hanno avuto il Covid e che devono sottoporsi ad esami e visite di accertamento dovute alla malattia continueranno a non pagare il ticket sanitario per tutto il 2020. La Giunta regionale ha infatti approvato il rinnovo dell’esenzione con codice D97 che, in vigore dal mese di giugno, sarebbe dovuta scadere oggi”. Lo rendono noto il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana e l’assessore al Welfare Giulio Gallera. “L’agevolazione comprende tutte le attività di Follow Up post Covid – spiega l’assessore – quali, in particolare, le visite infettivologiche, pneumologiche, cardiologiche, neurologiche, fisiatriche ed ematologiche con gli esami diagnostici ad esse collegate”. “Non essendo stabilita alcuna agevolazione da parte del Governo – conclude Gallera – la Lombardia ha deciso di estendere temporalmente questa importante misura, ritenendo fondamentale ogni attività di controllo e di indagine diagnostica successiva alla malattia”. Il provvedimento ha una copertura finanziaria di 4,4 milioni per il 2020. In sede di bilancio e a fronte dell’evoluzione del quadro epidemiologico sarà definita la quota per il 2021.

I dati di oggi: – i tamponi effettuati: 9.088, totale complessivo: 1.716.130

– i nuovi casi positivi: 109 (di cui 17 ‘debolmente positivi’ e 10 a seguito di test sierologico)

– i guariti/dimessi totale complessivo: 76.818 (+24), di cui 1.329 dimessi e 75.489 guariti

– in terapia intensiva: 26 (+1)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 242 (-6)

– i decessi, totale complessivo: 16.886 (+6)

I nuovi casi per provincia: Milano: 47, di cui 27 a Milano città;

Bergamo: 12;

Brescia: 14;

Como: 0;

Cremona: 3;

Lecco: 2;

Lodi: 1;

Mantova: 0;

Monza e Brianza: 19;

Pavia: 1;

Sondrio: 0;

Varese: 1.

