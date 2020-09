Regione, slitta la scadenza del bando sui terrazzamenti

A fronte di 308 domande finora presentate alle Comunità Montane lombarde per il bando sui terrazzamenti, Regione Lombardia ha stabilito di prorogare i termini di presentazione delle domande di finanziamento al 25 settembre 2020.

Con 3 milioni di euro a fondo perduto la misura finanzia il ripristino, la conservazione e il parziale completamento dei terrazzamenti e dei muretti a secco, oltre che interventi connessi come la manutenzione straordinaria di sentieri e strade interpoderali e la sistemazione di sistemi di convogliamento delle acque. Le risorse saranno erogate ai beneficiari per il tramite delle Comunità Montane per interventi realizzabili nei Comuni lombardi ‘montani’ o ‘parzialmente montani’ con un contributo fino al 50% della spesa dell’intervento ritenuta ammissibile e realizzabile entro il 31 ottobre 2021.

