Cernobbio, una meridiana al Giardino della Valle. Domani la presentazione del progetto

Domani, domenica 20 settembre alle ore 10 verrà presentato al Giardino della Valle di Cernobbio il progetto di una meridiana che andrà ad arricchire il patrimonio culturale del luogo.

L’iniziativa, sostenuta dal Comune di Cernobbio e dall’Associazione “Il Giardino della Valle”, verrà realizzata dall’artista cernobbiese Erika Trojer, nota a livello internazionale per le sue realizzazioni con materiali di recupero, su progetto di Cesare Baj, esperto di gnomonica (la scienza che si incarica di elaborare teorie e riunire le conoscenze sulla divisione dell’arco diurno, la traiettoria del sole sull’orizzonte, mediante l’uso di proiezioni specifiche su diverse superfici) e autore di libri sul tema.

Il Giardino è un orto botanico situato lungo il torrente Garrovo, a monte di Villa d’Este, che Ida Lonati Frati, ai più nota come “Pupa”, ricavò da una discarica abusiva in anni di impegno personale e lavoro.

L’iniziativa è nata anche per interessamento della nipote di Pupa, Giulia Frati, che si occupa di cinema nel Québec, ma che è molto legata al Giardino della Valle e a Cernobbio, dove è nata e cresciuta con la nonna.

Il sindaco Matteo Monti presenterà l’iniziativa, mentre Cesare Baj intratterrà i presenti sul tema del tempo e sulle speciali caratteristiche della meridiana appositamente progettata per il Giardino. Infine Erika Trojer parlerà di come voglia affrontare il difficile compito di creare un’opera d’arte, ma in presenza degli strettissimi vincoli tecnici posti da uno strumento scientifico.

Al Giardino si accede da Via Adda o seguendo Via Plinio.

