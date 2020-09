Referendum e conseguenze politiche lunedì al Dariosauro

Lunedì sera, alle 21.20, torna “Il Dariosauro”, settimanale di attualità politica in onda tutti i lunedì in diretta su Espansione Tv e condotto dal giornalista Dario Campione. Nella nuova puntata si parlerà degli esiti del referendum costituzionale e delle elezioni regionali. Ospiti in studio e in collegamento, il capogruppo del Pd in consiglio regionale Fabio Pizzul e il deputato di Forza Italia Andrea Mandelli.

